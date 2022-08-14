Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Abacı toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen kazada 23 yaşındaki Onur Abacı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Naaşı hastane morgundan alınan Abacı için cenaze töreni düzenlendi. Gül’ü Şan-ı Yusuf Günay Camii İmam Hatibi Şevket Abacı’nın da yeğeni olduğu öğrenilen Onur Abacı’nın cenazesi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Onur Abacı’nın cenazesi toprağa verildi.