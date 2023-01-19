Trafik kazasında ölen genç dualarla toprağa verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muhammet Emin Salman son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün ilçenin Veli köy yolunda meydana geldi. Köy istikametinden Çaycuma istikametine gelmekte olan B.Ç.’nin (44) kullandığı 67 LV 073 plakalı araç ile karşı yönden gelen Muhammet Emin Salman’ın (22) kullandığı 67 DZ 502 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü okuyan son sınıf öğrencisi Muhammet Emin Salman, bugün Göynük köyü Salmanlar Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.