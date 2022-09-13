TPAO, okula başlayan çocukları sevindirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Limanı’nı içinde bulunduran Sazköy’de TPAO okula başlayan öğrencilere hediye dağıttı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Saz köyde okula giden çocukları unutmadı. Saz köy Muhtarı İsmail Yılmaz eşliğinde köye gelen TPAO yetkilileri verdikleri hediyelerle çocukları sevindirirken aileler ile tanışma imkanı buldu. Sıcak geçen ortamın ardından öğrenciler, veliler ve muhtar Yılmaz hediyeler için yetkililere teşekkür etti. Verilen hediyelerde çocuklar, Melih Han Bilgin’in şu notuyla karşılaştı;

“Milletimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasını sağlayacak olan siz sevgili öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. Sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak görevidir. Hazırladığımız bu hediyenin sizlere yeni başarılar getirmesi dileğiyle. Enerjiniz yüksek, geleceğiniz ışıltılı olsun.”