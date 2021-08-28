Tosun, Okullar yüz yüze eğitime hazır

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü tüm okulların bütün sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Tosun, yaptığı açıklamada “Zonguldak genelinde 86 bin 836 öğrencimiz yüz yüze eğitime başlayacaklar” dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 1-3 Eylül okul öncesi 6 Eylül’den itibaren ise Zonguldak genelinde 3 bin 252 okulöncesi, 5 bin 795 ilkokul birinci sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Okullarda temizlik ve fiziki iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Tosun, “Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışma takvimi doğrultusunda; İlimiz öğretmen normundaki 7000 öğretmenimiz 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile mesleki eğitim çalışmalarına başlamak üzere okullarına dönüyor.31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihlerinde öğretmenlerimiz kendi okullarında mesleki eğitim çalışmaları yaparak yüz yüze eğitim-öğretim sürecine hazırlanacaklar.

1 Eylül-3 Eylül 2021 tarihlerinde ilimiz genelindeki tüm okulöncesi ve 1.sınıf öğrencilerimizi “Okula Uyum” eğitimi kapsamında Zonguldak genelinde 3 bin 252 okulöncesi öğrencimiz, 5 bin 795 ilkokul birinci sınıf öğrencimiz yüz yüze eğitime başlayacaklar. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibari ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim tüm okul türleri ve sınıflar seviyesinde Zonguldak geneli okulöncesi 3 bin 252,ilkokul 25 bin 248, Ortaokul 27bin 578 Lise 30 bin 758 toplam 86 bin 836 öğrencimiz okulları ile buluşuyor. Mart 2020’den bu yana okulları ile buluşamayan, yüz yüze eğitimden uzak kalan on binlerce öğrencimiz 6 Eylül Pazartesi günü okul heyecanını yeniden yaşayacaklar. Öğrencilerimizle birlikte, velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, servis şoförlerimiz ve tüm okul paydaşlarımızda bu heyecanı yaşıyorlar. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli okul ortamında yüz yüze eğitime başlayabilmeleri için yaz döneminde okullarımızın derslik ve bölümlerinin temizlik ve fiziki iyileştirmeleri yapılmıştır. ’Okul ve Kurumlarda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na uygun olarak gerekli denetimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce sağlanmış; ilgili kılavuz şartlarını taşıyan okullarımıza ‘’Okulum Temiz ‘’ belgesi verilmişti. Bu belgeler yaz döneminde yenilendi. Bu kapsamda ilimiz genelindeki 411 okul ve kurumumuzun Okulum Temiz Belgesi kapsamında kontrolleri tamamlanmıştır.1 Eylül itibari ile bütün okullarımızın belgelendirme süreci tamamlanacaktır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı için maske ihtiyaçlarımız Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Yayla Mesleki Teknik Eğitim Anadolu Lisesinin üretimi ile karşılanırken, dezenfektan ihtiyacımız ise Kilimli Eren Enerji Teknik Eğitim Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılarak karşılanmaktadır.1 Eylül 2021 Çarşamba günü uyum eğitimi ile yüz yüze eğitime açılacak anaokullarımız ve ilkokullarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okulla tanışacak olan öğrencilerimiz hijyenik okul ortamlarında eğitime merhaba diyecekler. İlimiz genelindeki tüm okullarımızda öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir okul ortamında başarılı bir eğitim sezonu geçirebilmeleri için yıl boyu çalışmalarımız devam edecektir. Yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.