Torun; “Hizmetlerinizden dolayi sizlere teşekkür ediyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret etti.

Zonguldak ziyaretleri kapsamında gerçekleşen ziyarete, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat’a yer aldı. Ziyarette ayrıca, Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Yaşere Kayık, Gençlik Kolları Başkanı Buğra Tekin ve çok sayıda partilide hazır bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Tekin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeni ile duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediyenin yapmış olduğu hizmetler ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in yaptığı çalışmaları ve hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Torun, “ Alaplı’ya yaptığınız hizmetler den dolayı çok teşekkür ediyorum. Son seçimlerde gösterdiğiniz başarıdan ve Alaplılı hemşehrilerimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı bizler gurur duyuyoruz. Sadece İlçe merkezine değil köylere de büyük destek oluyorsunuz. Buda vatandaşın güvenini arttırıyor. Sizler bizlerin iktidarı yolundaki en büyük gücümüzsünüz. Vatandaşa bu güveni oluşturacaksak yönetebilir algısını yerleştirsek bakın; ‘Alaplı’da sorunları çözdük ve çözüyoruz inşallah genel iktidarı da çözeceğiz.’ algısıyla bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Tekin, ziyaretin anısına Torun ve beraberindeki milletvekillerine seramik üzerine işlenmiş Atatürk portresi ve çeşitli hediyeler takdim etti.