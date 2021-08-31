TMO, Ereğlili vatandaşların fındığını alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fiziksel analiz ve belirlenen kriterlere göre fındık alımlarına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2021 yılı fındık alımlarına başladı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü’nde kiralanan yerde randevu sistemiyle alımlar yapılıyor. TMO kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağını, alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini belirtti.

2021 yılı mahsulü ve alım şartlarını sağlayan üreticilerin tüm kabuklu fındıklarının satın alındığı ifade edildi. www.tmo.gov.tr internet adresinden randevu alacak üreticilerin yanlarında TC kimlik numaralı belge ve TMO hesabına ilişkin banka kartı olması isteniyor. Öte yandan alınan ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacak.

Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6’ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak.

Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı tavsiyeleri ile TMO geçtiğimiz dönemde Organize Sanayi Bölgesi’nde fındık alımı yapmıştı. OSB bu bölgemize uzak olduğu için ve tarım araçları ile ulaşım zor olduğundan bizlere bu yönde talep geldi. Bu yeri vatandaşa hizmet olsun diye TMO’ya kiraladık. TMO, Cumhurbaşkanımızın fındık fiyatını açıkladığı gibi 26,5 lira taban fiyatı ve kalitesine, randımanına göre fiyat belirliyor. Randevu sistemi ile burada alım yapılıyor. Anlaşmalı bankalardan açacakları hesaba da 21 gün içinde paraları yatıyor. Üreticiler fındıklarını tüccarın elinden kurtararak, daha değerli hale getiriyorlar. Sonuçta fındık mahsullerini devlete vermiş oluyorlar.” İfadelerini kullandı.