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Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK 05.04.2021, 19:53
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Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.55 sularında Ereğli Murtaza Mahallesi’ndeki A/2 Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinde yatan mahkum Bayhan K. tıraş olduğu esnada kendisini yaraladı. Bayhan K.’nın yaralandığını fark eden diğer mahkumlar durumu gardiyanlara bildirdi. Bayhan K.’ya ilk müdahaleyi yapan gardiyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine cezaevine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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