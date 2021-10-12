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Tır, otomobile çarptı

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde otomobil ve Tırın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ZONGULDAK 12.10.2021, 17:46
Tır, otomobile çarptı

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde otomobil ve Tırın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır, önünde seyreden çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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