banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
2040'ta kar yağmayabilir
2040'ta kar yağmayabilir
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...

Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TurkMSIC) "01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık" etkinliğini gerçekleştirdi.

ZONGULDAK 08.12.2020, 15:13
3
Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği
banner422

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TurkMSIC) "01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık" etkinliğini gerçekleştirdi.

01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık Haftası" kapsamında dijital platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen ve TurkMSIC tarafından düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hande Aydemir "HIV/AIDS Farkındalık" başlıklı sunumu yaptı. Etkinliğin başında, TurkMSIC Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Direktörü Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Aybüke Akay, açılış konuşmasını yaparak katılımcıların konu hakkında genel bilgi düzeyini ölçen bir "ön test" uyguladı.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Hande Aydemir, HIV’in bulaş yollarını, ülkede ve Dünyada HIV ile birlikte yaşayan bireylerin durumlarını, bulaş açısından riskli bireyleri, hastalığın tanı ve korunma yöntemlerini anlattı. Ayrıca HIV ile birlikte yaşayanların ülke genelinde yıllar içinde sayıca artış gösterdiğini, bu artışın en çok 20-25 yaş arası genç nüfusta olmasının endişe verdiğini ve bu artışı engellemenin en etkin yolunun HIV’den korunma yollarını iyi bilmek ve doğru bir şekilde uygulamak olduğunu vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla ve sunum sonrasında öğrencilerin "son testi" yapmalarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu