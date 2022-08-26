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Ticari taksilere uygulama yapıldı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.
ZONGULDAK 26.08.2022, 12:06
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler tek tek ticari taksileri dur durarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan uygulamada muayenesiz ve sigortasız araçlara ise cezai işlem uyguladı.
Yaklaşık 2 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından son buldu.
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