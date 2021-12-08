TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’dan Alaplı Gazeteciler Derneğine ziyaret

ZONGULDAK (İHA) – Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Zonguldak Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettiğini ilçe dernekler ziyaretleri kapsamında Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı üyesi Alaplı Gazeteciler Derneğini de ziyaret ettiğini söyledi.

Alaplı Gazeteciler Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu çizgide çalışmalarını sürdürdükleri sürece TGFy’e üye olabileceklerini ifade ederek, Dernek Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyelerini müjde verdi. Zonguldak’a cemiyetin ve derneklerin sorunlarını dinlemek için geldiğini ifade eden Karacan, “Nezaketlerinden ve misafirperverliklerinden dolay Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanım ve Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanıma çok teşekkür ederim. Türkiye’de marka olmuş Alaplı balığını yeme imkanımız oldu. Şirin ilçenize daha sık gelmeye gayret göstereceğiz. Gazete, internet sitesi, radyolar çalışanları için mecliste karşılıksız paket çıkartılması için Anadolu basının rahatlatılmadınız istiyoruz. Tabii ki bugünlerde çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımıza da raporumuzu sunduk. İlgili mercilere de sunduk. Önümüzde ki günlerde mecliste çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılında Anadolu basını için güzel bir yıl olacak. Şu anda mesleğimiz açısından sakıncalı ve belirsiz kişilerin yaptığı internet gazeteciliği bizleri rencide ediyor. İnternet gazeteciliği yapan çok değerli arkadaşlar var onları tenzih ediyoruz. Bu internet yasasının da bir an çıkması gerek. Eğer bu kanun çıkmazsa bu karmaşa ve tehditvari yayıncılık devam edecek. Siyasiler belediye başkanları tehdit edilecek. Bir an önce bu yasanın çıkması için mücadelemiz devam edecek” dedi.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun ile ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Alaplı’daki yerel ve ulusal yayın yapan gazete bürolarını ziyarete ederek ilçeden ayrıldı.