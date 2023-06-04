Ters şeride giren otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ta ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ters şeride girdiği iddia edilen 34 TC 6280 plakalı Fiat marka otomobil, 34 ZM 4713 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Seyfi Kadir Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.