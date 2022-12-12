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Termometreler 17 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
Zonguldak’ta yazda kalma havanın yaşanmasının ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı.
ZONGULDAK 12.12.2022, 15:21
Zonguldak’ta yazda kalma havanın yaşanmasının ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı.
Zonguldak’ta hava sıcaklarının 17 derecelere yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Hava sıcaklarının yarından itibaren 13 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.