Tenisin senyörleri Zonguldak’a geliyor

Temmuz ayı içinde 12 Yaş Türkiye Şampiyonasını Zonguldak’a getirerek tesislerinde gerçekleştiren Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü bir büyük organizasyona daha hazırlanıyor.

Türkiye Tenis Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Veteranlar Tenis Turnuvası 11-14 Ağustos tarihleri arasında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nün tesislerinde 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Türkiye Veteranlar Tenis Şampiyonasına İstanbul, Ankara, Bursa, Trabzon, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bartın ve Zonguldak illerinden bugüne kadar 65 tenisçi kayıt yaptırdı.

30 yaş ile 65 yaş aralığındaki çeşitli kategorilerde erkek ve kadın sporcunun tekler kategorisinde yarışacağı şampiyona sonucunda dereceye girenlerin kazanacağı kupaların yanı sıra, katılan tüm oyuncular başarı derecelerine göre puan kazanarak genel Türkiye klasmanındaki yerlerini de belirleyecekler. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en eski ve köklü kulüplerinden olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 71 yıldır hiç bozmadığı çizgisi ve disiplini ile günümüzde de başarıyla hizmet etmeye devam ettiğini, ana spor dalları olan tenis ve 2015 yılında faaliyetle geçirdikleri üçü olimpik 6 branşta lig ve şampiyonalara katılarak sportif anlamda sağladıkları katkıları, düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve büyük organizasyonlarla destekleyerek ülke sporunun önemli bir unsuru olmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Özçep, yetmişe yakın sporcunun 4 gün süreyle Zonguldak’ta misafir edileceğini, bunun sportif anlamına ek olarak kültürel ve turistik anlamda da önemli bir hizmet olarak yansıyacağını ifade ederek, tüm sporseverleri bu organizasyonda da 71 yıldır korudukları ve çağdaş seviyelere ulaştırdıkları tesislerde ağırlamaktan gurur duyacaklarını söyledi.