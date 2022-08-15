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Tenis turnuvasının kazananları belli oldu

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.

ZONGULDAK 15.08.2022, 11:20
Tenis turnuvasının kazananları belli oldu

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organizasyonu Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübüne verilerek 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 5 Erkekler ,4 kadınlar kategorisinde 66 tenisçinin katıldığı turnuvada Zonguldaklı oyuncular önemli bir başarı elde ederek kupaların büyük bir çoğunluğunu kazandılar. Böylece Erkeklerde 5 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik, Kadınlarda 4 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik kupasını kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kuruluşunun 71. Yılında önemli bir başarıya daha imza attı.

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