Tenis turnuvasının kazananları belli oldu

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organizasyonu Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübüne verilerek 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 5 Erkekler ,4 kadınlar kategorisinde 66 tenisçinin katıldığı turnuvada Zonguldaklı oyuncular önemli bir başarı elde ederek kupaların büyük bir çoğunluğunu kazandılar. Böylece Erkeklerde 5 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik, Kadınlarda 4 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik kupasını kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kuruluşunun 71. Yılında önemli bir başarıya daha imza attı.