Son Dakika
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, “kadından imam olmaz” çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu’nun buna ne diyeceği, nasıl
Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi
Tenis turnuvasının kazananları belli oldu
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.
ZONGULDAK 15.08.2022, 11:20
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organizasyonu Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübüne verilerek 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 5 Erkekler ,4 kadınlar kategorisinde 66 tenisçinin katıldığı turnuvada Zonguldaklı oyuncular önemli bir başarı elde ederek kupaların büyük bir çoğunluğunu kazandılar. Böylece Erkeklerde 5 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik, Kadınlarda 4 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik kupasını kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kuruluşunun 71. Yılında önemli bir başarıya daha imza attı.