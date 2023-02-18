Temizlik personeli, deprem bölgesine kefen desteğinde bulundu

Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 57 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, deprem bölgesine 4 bin TL’lik kefen desteğinde bulundu.

Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 57 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, anlamlı bir harekete daha imza attı. Daha önce öğrencilere burs ve engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye gibi destekler veren Yılmaz, bu kez de depremzedelere duyarsız kalmadı. 57 yaşındaki temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz Zonguldak Valiliğinin depremzedeler için açmış olduğu hesaba kefen için 4 bin TL destekte bulundu.

Temizlik personelinin yapmış olduğu bu anlamlı hareket yediden yetmişe herkesten büyük takdir topladı.

Abdurrahman Yılmaz, “Öncelikle biliyorsunuz ana üssü Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan bir deprem yaşadık. Yüce rabbimden tek temennim Türk halkının böyle bir acıyı bir daha yaşamaması. Tek Türkiyem kapsamında ben de Türkiye Cumhuriyeti Zonguldak Valiliği depremzedeler için açmış olduğu hesap numarasına belli bir kefen ücreti yatırdım. 4 bin TL’lik kefen ücreti yatırdım. Acı bir durum. O kadar çocuklar annesiz babasız kalıyor. Televizyonda görüyorsunuz binlerce çocuk annesiz babasız. Şuan orada kumanya su hepsi ihtiyaç ama normalde de kefende bir ihtiyaç. Tabii burada madencilerin de hakkını yememek lazım. Allah’ım hiç bir şekilde ayağına taş değmesin. Gerçekten canla başla büyük bir özveri ile çalıştılar. Binlerce can kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.