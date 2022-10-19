TEKSİF’den GMİS’e taziye ziyareti

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmı Irgat, Genel Mali Sekreter Selçuk Bozkaya ile birlikte GMİS’e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve GMİS eski Mali Sekreteri Muharrem Sarıçam hazır bulundu.

Aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri de olan Nazmi Irgat, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.