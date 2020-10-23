Teknopark ile TÜBİTAK arasında İş Birliği anlaşması imzaladı

Zonguldak Teknopark ile TÜBİTAK Marmara Teknokent arasında iş birliği anlaşması imzaladı.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında kurulan TGB’ler arasında T.C. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı himayesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği koordinatörlüğünde Mentor-Menti Projesi hazırlandı ve Teknopark’lar arasında eşleşme yapıldı. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Zonguldak Teknopark’a mentor olarak atandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve Zonguldak Teknopark’ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu ve İdari ve Mali İşler Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kunduracı eşlik etti.

İki Teknopark arasında, karşılıklı fayda içeren konularda iş birliğine dayalı toplantılar, teşvik ve destek konusunda bilgilendirme ve diğer destek çalışmaları ve de tüm taraflara fayda sağlayacak diğer faaliyetler için ortaklık kurmayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

MARTEK’in faaliyetleri, projeleri ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okur, Zonguldak Teknopark ile yapılan iş birliği ve ortak çalışmaların devamını temenni etti. Rektör Çufalı ise MARTEK ile iş birliklerinin Zonguldak Teknopark için önemine vurgu yaptığı konuşmasında Ar-Ge ve diğer hususlarda bölge sanayicilerine ve Teknopark firmalarına verdikleri desteklerden bahsetti. Bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında ortak hareket edilmesi ve ekonomiye katma değer sağlayacak projeler üzerine istişarede bulunuldu.