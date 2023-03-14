Teknopark 5. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Teknopark 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Zonguldak Teknopark binasında düzenlenen toplantıya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Subaşı, Alaplı TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ocak, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu ve Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden katıldı.

Saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan toplantıda, Teknopark’ın 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler, finansal yapısı ve gelecek vizyonu hakkındaki görüş ve planlamalar değerlendirildi.

‘30 firma ve 41 projeye ev sahipliği yapıldı’

Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından sunulan faaliyet raporunda, Teknopark’ın, faaliyete başladığı 1 Ekim 2018’den bu yana toplam 30 firma ve 41 projeye ev sahipliği yaptığı ve 18 Ar-Ge projesinin başarıyla sonuçlandığı bilgisi yer aldı. Kesikoğlu, sunumda ayrıca Teknopark bünyesinde yer alan firmaların projelerinden elde ettiği gelir miktarı, çalışan personel sayısı ve Teknopark içinde yer alan firmaların faaliyet alanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sunumun ardından yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle devam eden toplantıda, 2 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zonguldak İl Özel İdaresini Temsilen Zonguldak İli Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Yönetim Kurulu Üyeliğine Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu oy birliği ile seçildi.

Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin ve ortakların Teknopark’ın gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulunması, dilek ve temenniler ile sona erdi.