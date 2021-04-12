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Tekin, "Ramazan davulu geleneğini sürdüreceğiz"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da Ramazan davulu geleneği Covid-19 tedbirleri ile devam edeceğiniz bildirdi.

ZONGULDAK 12.04.2021, 17:44
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Tekin, "Ramazan davulu geleneğini sürdüreceğiz"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da Ramazan davulu geleneği Covid-19 tedbirleri ile devam edeceğiniz bildirdi.

Tekin, Alaplı bu ramazanda davulcular, davulunu çalacak ve insanları sahurda uyandırmaya devam edeceğini söyledi.

Ramazan davulcuları Covid-19 tedbirlerini alarak davul çalacağını ifade eden Tekin, “Ramazan’ın vazgeçilmez geleneği olan Ramazan Davulu geleneğini mahallerimizde sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Davulcularımız, halkımız için yine sahurda sokaklarda olacak, davulunu çalacak ve insanları sahura kaldıracaklar. Asırlık geleneğimizi bu ramazan İlçemizde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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