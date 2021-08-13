Tekin, "İlçemize çocuk parklarıyla donatacağız"

Alaplı Belediyesi, çocukların gönüllerince güvenle oyunlar oynayabileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği yeni çocuk parkları inşa etmeye devam ediyor.

Gelecek nesillere büyük değer veren, daha mutlu ve huzurlu yarınlar için çalışan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, kentte tespit edilen yerlere çocuk parkları kazandırmayı sürdürüyor. Mahallerde eksik olan yeni çocuk parklarının montajlarına devam ettiklerini belirten Tekin, “Mahallerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcutta bulunan parkların bakım onarımlarını yaparken bir yandan da yeni, modern çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Belirlediğimiz alanlarda çocuk parklarını bir bölümünün montajını yaptık. Montaj çalışmaları devam eden çocuk parklarımız var. İlçemizin tüm mahallelerine geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönüllerince güvenle oyunlar oynayabileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği yeni çocuk parkları kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.