Tekin: Herkesin imrendiği bir Alaplı inşa ediyoruz

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “İlçemizin gelişimi, donatılarla birlikte sosyal hayatın zenginleşmesi, kendi kendine yeten ve yaşanılabilir bir Alaplı oluşması ve bunun gerçekleşmesi noktasında tüm gayretimizi ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz.” dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İlçedeki vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da birçok başarılı hizmeti halka sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Daha güzel ve yaşanabilir bir Alaplı için gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Tekin, “2020 yılı, koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve İlçemizde çok zor geçse de Alaplı Belediyesi olarak vatandaşlarımıza her zaman en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içinde olduk. Bir yanda koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yanda da belediyemizin asli görevlerini ihmal etmedik. Yaşadığımız kenti, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile daha yaşanabilir, daha temiz, daha çağdaş, daha modern bir yapıya kavuşturma çabası içerisindeyiz. Tüm bunları yaparken, belediyemiz bütçesinde 2020 yılı gelir ve gider dengelerini koruyarak, harcamalarımızı mali bir disiplin içerisinde yürütmeye özen gösterdik.” diye kaydetti

2020 yılı hem dünya hem ülkemiz hem de ilçemiz için çok zor bir yıl olmasına rahmet gecen bir yılda çok önemli hizmetleri yerine getirdiklerini belirten Tekin,şunları söyledi:

“Alaplı Belediyesi olarak 40 yıl sonra Kefken altında bulunan ana su deposunda yenileme çalışması tamamladık. 2020 yılı içinde şehir stadı mevkisi ve 690 evler mezarlık alanında taş duvar desenli istinat duvarı çalışması yaptık. 10 dönüm olan 690 Evler mezarlığı yanında 40 dönüm yeni mezarlık yeri kazandırarak bir kısmını temizledik. Çay boyu Ertuğrul Gazi Caddesi Keson Kuyunu olduğu alanda 650 metrekare kapalı alana sahip depo kazandırdık. Karşıyaka Mahallesi terminal karşısındaki İlçemize giriş yolunu bölünmüş yol yaparak trafiği daha güvenli hale getirdik. Bununla birlikte araç trafiğini yoğun olduğu 35 köye ulaşımı sağlayan Mollabey yolunda ise altyapı, kaldırım ve bölünmüş yol çalışmalarını tamamladık. Yine o bölgede kapalı pazaryeri ve Fatih köprüsü kesişiminde modern bir kavşak yaparak oradaki trafiği akışını rahatlattık. Sanayi yolunu orta refüj yaparak bölünmüş yol haline getirdik. Yine kavşakta trafik lambası ve aydınlatma çalışması yaparak hizmete açtık. Bizim için çok önemli bir hizmet olduğunu düşündüğüm 3 Evler mevkiinden Mollabey yoluna kadar yeni bir imar yolu açtık. Altyapı, kaldırım ve beton yol yapmak suretiyle araç ve yaya trafiğine aydınlatmalarını hazır hale getirdik. 1050 Evler E ve D bloklar çevresinde başladığımız duvar ve yol çalışmalarını tamamlayarak çevre düzenlemesiyle birlikte hizmete açtık. Yeni Siteler Mahallesi B bloklarında altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızın rahatça oturarak dinlenebileceği oturma alanlarını oluşturduk. Karşıyaka Mahallesi deniz dolgu alanında deniz dolgusu, zemin ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ettik. Dolgu alanı 40 dönüme çıkardık.Bu alanda bölgemizin en büyük yeşil alanlı parkını İlçemize kazandıracağız. Belediyemizin en büyük hizmetlerinden biri olan İlçe merkezinde bulunan şadırvan ve Cumhuriyet Caddesindeki altyapı, zemin baskı beton oturma alanları ile ilgili çalışmalar yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Kaptaş durağını tamamen yeniledik. Ayrıca Ereğli-Alaplı Karayolu Erdem Yuva altında anayol kenarında kalan kötü görüntüyü kapatmak ve yukarıdan gelen yağmur sularını önlemek amacıyla duvar çalışması yaptık. Bu alanı aydınlatarak ilçe girişi ve çıkışını daha modern bir hale getirdik. 690 Evler Halk Eğitim Merkezi altı G ve H bloklar çevresi ve yolunda altyapı ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tamamlayarak halkımızın hizmete açtık. İtfaiye karşısında Mollabey yolunda altyapı çalışmalarını ardından beton yol kaplama çalışması tamamladık. Bu alanda meydana gelen sıkıntıları tamamen çözdük. Karşıyaka Temel Yazgan Sokak Şantiye giden yolun parke kaldırımlar sökülerek yağmur suyu ve altyapısı hazırlandıktan sonra beton kaldırım yapılarak hizmete açtık. Kapalı pazaryerinde mescit ve tuvaletler inşaatını tamamladık. Çevre düzenlemesi çalışmalarını ardından halkımızın hizmete sunduk. Ayrıca, Alaplı Belediyesi Hayvan rehabilitasyon ve bakım evini daha sağlıklı hale getirmek için barınağın çevresini taş duvarla çevirerek yeni kapalı alanlar oluşturduk. Barınağını çevresine ağaçlar dikmek suretiyle çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladık. Yeni hastane inşaatıyla birlikte daha önce planlamasına yaptığımız altyapı ve yol genişletme çalışmalarına başlamıştık. Öncelikle 3 metre olan yol genişliğini 15 metreye çıkardık. Ayrıca bu alanda hastaneye gelecek olan vatandaşlarımızın araçlarını rahatlıkla park etmeleri için otopark alanı ve kaldırımlarla birlikte vatandaşlarımız için sosyal donatılar yapacağız. Hastane çevresini çok güzel bir alan haline getireceğiz. Yeni Mahalle TOKİ konutlarına çok güzel mescit kazandırdık. Pembe bina arkasında bozuk imar yolunu sökerek alt yapı çalışmasıyla birlikte yolu beton kaplayarak hizmet açtık. Ihlamur Sokak Gümeli Mahallesi’nde yeni yapılacak okul için imar yolu, yine İlçe stadyumu yanında yeni bir imar yolu açtık.”

Başkan Tekin, ayrıca, Batı Karadeniz’in incisi olan ilçede, halkın beklentilerinin maksimum seviyede karşılandığı, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir şehir inşa etmek için tüm ekibiyle birlikte gayretle çalışmaları 2020 yılında olduğu gibi 2021 ve ondan sonraki yıllarda sürdürmenin gayreti içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.