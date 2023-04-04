Tekin; ”Alaplı Belediyespor’un başarılarıyla gurur duyuyoruz”

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Zonguldak Süper Amatör Ligi şampiyonu olarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lige çıkan Alaplı Belediyesi sporun başarısından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada Zonguldak Süper Amatör Ligi şampiyonu Alaplı Belediye sporu canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Hafta sonu binlerce Alaplı halkının tribünleri doldurarak Alaplı Belediye sporun şampiyonluğuna ortak olduğunu ifade eden Tekin, “Şampiyon Alaplı Belediye sporumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Göreve başladığımız günden bu yana ilçemizin adını spor alanında da en iyi şekilde temsil edebilmek için kulübümüze elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalıştık. Yağmur, kar, çamur demeden gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında takımımızın yanında olduk. Sezona başlamadan önce İlçemize ve futbolcularımıza güzel bir tesis kazandırarak lige başladık. Alaplı Belediye sporumuzun ve Alaplı’mızın adını tarihe altın harflerle yazdırmak için büyük bir mücadele ve dayanışma örneği gösterdik. Sezonun kapanış maçında Pazar günü sahamızda oynadığımız Yeni Mahalle sporu 9-0 yenerek Zonguldak Süper Amatör Liginin Şampiyonu olarak, verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak Alaplı Belediye Sporu tarihinde ilk kez Bal ligine çıkarmanın haklı onur ve gururunu birlikte yaşadık. Alaplı Belediye sporumuzun Şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başta futbolcularımıza ve Belediye Başkan Yardımcımız Fikret Aydın’a, takımımızın teknik heyetine, bizlere her türlü desteği veren belediye meclis üyelerine, futbol takımımıza büyük destek veren esnafımıza, iş adamlarımıza, her maçta tribünde yerini alan taraftar gurubumuz ve özellikle iç saha maçlarında köylerimizden ve şehir merkezinden gelerek tribünleri doldurarak takımımızı yürekten destekleyen değerli Alaplı halkına, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve yüreği Alaplı için çarpan herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.