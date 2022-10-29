Tek başına Cumhuriyet maratonu yaptı

Zonguldak Belediyesinde 39 yıldır görev yapan 61 yaşındaki Rıza Güvenç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda Kdz.Eregli-Zonguldak arası yaklaşık 45 kilometre koşarak Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü kutladı.

Zonguldak Belediyesinde 39 yıldır görev yapan 61 yaşındaki Rıza Güvenç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda 45 kilometre koştu. Böyle bir anlamlı günde büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Rıza Güvenç, "Ben Zonguldak Belediyesinde itfaiye eri olarak 20 yıl görev yaptım, halen 19 yıldan bu tarafa Zabıta Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Ben her zaman spor yapmaktan büyük bir haz alıyorum. Spor hayatımda hep var. Cumhuriyetimizin 99. yılında böyle anlamlı güzel bir günde kendi başıma böyle etkinlik yaparak çok mutlu oldum. Böylece herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşıma kimse bakmasın gençlere taş çıkartacak enerjiye sahibim." dedi.

Öte yandan Rıza Güvenç’in Kdz. Ereğli-Zonguldak arası 45 kilometrelik Cumhuriyet maratonu Zonguldak Belediyesi önünde son buldu.