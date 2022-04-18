TAZOF turnuvasında Çaycumalı öğrenciler başarı elde etti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında düzenlenen işbirliği protokolü ile ülke genelinde okullarda verilen eğitimler sonunda “Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası” düzenlendi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde AkılZon Projesi çerçevesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları il turnuvalarında Çaycumalı öğrencilerde başarılar elde etti. İlkokullar arasında Equilibro oyununda Çomranlı İlkokulu öğrencisi Berkay Aydemir il birincisi, Qbitz oyununda Saltukova İlkokulu öğrencisi Metehan Sevinç il birincisi, Küre oyununda Özel Ay Işığı Koleji İlkokulu öğrencisi Mert Ali Gökbudak il birincisi, Mangala oyununda Atatürk İlkokulu öğrencisi Muhammet Ali Muslu il ikincisi, Pent ago oyununda Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Kayra Karakök il dördüncüsü oldu.

Ortaokullar arasında Reversi oyununda Akçahatipler Ortaokulu öğrencisi Cemre Meryem Hotlu il ikincisi, Pent ago oyununda Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu öğrencisi Muhammet Yusuf Can il dördüncüsü, Mangala oyununda Çayır Ortaokulu öğrencisi Ceren Özdinç il dördüncüsü, Küre oyununda Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu öğrencisi Gizem Tiryaki il beşincisi, Kulami oyununda Helvacılar Ortaokulu öğrencisi Ecrin Özbay il beşincisi oldu.

Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, il turnuvalarında derece alan tüm öğrencileri tebrik ederek, “İl birincisi olan öğrencilerimize Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz. Bütün öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin bu aşamalara gelmesine katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederim” diyerek başarılar diledi.