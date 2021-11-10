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Tatbikat yapan UMKE ekipleri, 10 Kasım’da Atatürk’ü andı
Zonguldak’ta kamp ve tatbikat yapan UMKE timleri, Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karaman Amelebirliği Orta Okulu’nda anma törenlerine katıldı.
ZONGULDAK 10.11.2021, 10:59
Zonguldak’ta kamp ve tatbikat yapan UMKE timleri, Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karaman Amelebirliği Orta Okulu’nda anma törenlerine katıldı.
Karaman beldesinde kamp ve tatbikat yapan Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın UMKE timleri, saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ü andı. Karaman Amelebirliği Ortaokulu’ndaki anma programlarına katılan ekipler, öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunup siren çaldı.
Atatürk’ü anma programında öğrenciler de hazırladıkları şiir ve oratoryo gösterilerini sergilediler. UMKE ekipleri düzenlenen programın ardından kam alanlarına geri döndü.