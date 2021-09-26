Taşıma yapan şoför ve rehberler eğitim semineri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim kapsamında İl Jandarma Trafik/ İl Trafik Yetkilileri işbirliğinde taşıma yapan şoför ve rehberlere eğitim semineri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, araçlarda uyulması gereken kurallar ve Covid-19 tedbirlerini hatırlatarak; iyi dileklerde bulundu.

Zonguldak Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu belirterek, “Siz servis şoförlerimizi de bizler bu ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Sizler aynı zamanda eğitimin de bir parçasısınız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin günün önemli bir bölümünü de servislerde ve dolayısıyla servis minibüslerinde geçirdiğinin altını çizerek, "Sizler, aynı zamanda örnek kişilik olmalısınız. Duruşunuz ve davranışlarınız örnek olmalıdır. Öğrencilerimizle konuşurken dikkatli olmalı, küfürlü ve kaba sözler sarf etmemelisiniz. Onlar sizin de evlatlarınız sayılır. Onları koruyup kollamak göreviniz olmalı. Size verilen kurallarauymalı ; temizlik, maske mesafe kurallarına hassasiyetle dikkat etmeli ve aşılarınızı olmalısınız ;aracınızla ilgili eksiklerinizi de zamanında yaptırmalısınız. Kesinlikle servis aracında, öğrencilerin yanında sigara içmemelisiniz”şeklinde konuştu.

Önce can güvenliğine dikkat edilmesi, trafik kurallarına eksiksiz uyulması, hiçbir işin ya da görevin insan sağlığından ve canından önemli olmadığını özellikle belirten Aldoğan şunları söyledi:

"Eğitimin hızlı ve kaliteli bir şekilde devam ettirilmesi gerekir bu konularda vatandaşlara, öğrencilere ve okul yönetimlerine yardımcı olunması gerekir. Sabahın erken saatlerinde erkenden yola çıkıp aracınızı çalıştırıyor, anne babaları tarafından sağlıklı bir şekilde size emanet edilen en önemli varlıklarımızı geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi teslim alıyorsunuz. Amacımız onları sağlıklı şekilde tekrardan aynı hassasiyetle geri getirmektir. Aynı zamanda servis içindeki uyarılarımızla bir nevi öğretmenlik yapıyorsunuz. Tedbirlerimizi almalıyız; almazsak başımıza her şey gelir. Trafik konusunda İl Jandarma Trafik/ İl Trafik Yetkilileri ile konuştuk bizlere yardımcı olacaklardır" diye konuştu.

Toplantının devamında servis şoförlerine trafik tedbirleri, uyulması gereken şartlar ve servis şoförleri ile ilgili kanunlar da Milli Eğitim Müdürü Aldoğan tarafından tek tek anlatıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı bitiminde servis şoförleri yapılan toplantıdan ve anlatılan tavsiyelerden memnun olarak ayrıldılar.