Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi, kentin tarihi çeşmelerini ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak tarihi sobacılar çarşısındaki Tulumbacılar Sokağı’na adını veren tulumba, eski yerine yerleştirildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tulumbadan su çekerek ikram etti, diğer tarihi çeşmelerin de restorasyonlarının yapılacağını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, kentin tarihi değerlerini yaşatmak için başlattığı ‘Tarihi Çeşmeler Restorasyonu’ kapsamında Tulumbacılar Sokağı yeniden tulumbaya kavuştu. Tulumbanın çevresi seramik sanatçılarının eserleriyle kaplandı. Seramik eserlerde, sokağın eski hali, Kdz. Ereğli’nin simgelerinden olan çınar ağacı, Kdz. Ereğli’de suyun tarihiyle ilgili görseller yer alıyor. Sanatçılarının çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tarihi sobacılar çarşısında adını tulumbadan alan Tulumbacılar Sokağı’na yapılan tulumbadan su çekerek çarşı esnafına ikram etti. Sokağın eski sakinlerini hatırlayan ve anılarını paylaşan Posbıyık, esnafla sohbet etti. Tarihi tüm çeşmeleri ortaya çıkarmak ve restore etmek için Anıtlar Kurulu’na başvuru yaptıklarını açıklayan Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Elimizden geldiği kadar geçmişi canlandırmaya, eski Ereğli’yi ve tarihimizi korumaya çalışıyoruz. Tulumbayı buraya koyduk. çok özel bir simgesi vardır Tulumba sokak için. Eskiden burada yaşayanlar bilir. Bölgemizde bulunan bütün tarihi çeşmelerin restorasyonunu yapıp tarihi unutmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kenarda, köşede kalan diğer tarihi çeşmelerin yapılması için Anıtlar Kurulu’ndan izin istedik, Nart bey müracaatı yaptı, sonucun gelmesini bekliyoruz. Anıları tazelemek, eski günleri hatırlatmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Seramik sanatçısı Ayşe Hindistan ve Aysun Yıldırım başta olmak üzere sanatçı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Gönüllerinden gelerek bize yardım ediyorlar. Emek veriyorlar, alın teri döküyorlar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.” Seramik sanatçısı Ayşe Hindistan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a “Sanatı sokağa taşımamıza izin verdiğiniz ve tarihe sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz” dedi. Güzel bir eserin ortaya çıktığını anlatan Hindistan, şunları söyledi: “Tarihi anımsatan tulumbanın tasarımını biz üstlendik. Üzerinde; eşek ile su taşıyan bir figür, omzunda su taşıyan kadın figürü kullandık. Bir tarafına da, çarşının eski görüntüsünü yapmaya çalıştık. Şu anki fotoğrafını çekip, perspektifini eskittik. Ereğli Nostalji Derneği’nden de eski fotoğraflarını alıp, onlara bakarak, eskiye benzetmeye çalıştık. Tabii buna kendi yorumumuzu da kattık. Şamotlu çamur kullanarak, üzerini de sırlayarak ortaya çıkardığımız eserimizin montajını da seramik ustası Hocamız Şevket Şanlıoğlu yaptı. Üzerinde Tarihi Çınar, Sevgi, Barış, Dostluk simgeleri ile Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın sembolik imzası bulunan çalışma hayırlı olsun.”

Çarşı esnafı da Tulumba Çeşmesi ile tarihi yaşadıklarını belirterek, Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

Başkan Posbıyık, daha sonra yeniden düzenleme çalışmalarının yapıldığı Pazar yeri girişindeki Mehmetçik Çeşmesi köşesinde inceleme yaptı. Edebiyat öğretmeni Maksude Çubukcu’nun ‘Pazar’ın Güzel Ayşesi’ şiirinin de yeniden okunur hale getirildiğini söyleyen Başkan Posbıyık, “Maksude Çubukçu hoca Ereğli’nin, Zonguldak’ın değerlerinden. Edebiyat öğretmeni. Aynı zamanda sosyal bir hanımefendi idi. Allah onu nur içerisinde yatırsın. Bu bölgeye çok büyük hizmetleri oldu. Bize karşı da büyük bir sevgisi vardı. Bizim de ona saygımız vardı. Maksude Çubukcu hoca “Pazar’ın Güzel Ayşesi” isimli şiirinin Pazar yerine konulmasını talep etmişti. O yıllarda talebiyle şiirini buraya koyduk. Zaman içerisinde yıpranmıştı. Bu hatırayı canlandırmak için danışmanlarımızdan Nart Bozkurt bey ve Nergis Bozkurt hanım olayın üzerine gitti. Şu anda şiiri okunabilir hale getirdik. Çevresi düzenlendi. Çalışmalarımız devam ediyor. Mehmetçik Çeşmesi’ni ortaya çıkardık. Burayı inci gibi yapacağız. Duvarlara yeni dizeler yazılacak, Park Bahçeler görevlerini yapacak. Pazar yerinin girişindeki bu köşe, geçmişe dönük büyüklerimize olan saygımızı, anımızı hatırlatacağımız köşe olacak. Bir kez daha Maksude Çubukcu hanımefendiyi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.