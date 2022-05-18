Tamirhanede doğum: Erkek köpek başlarından ayrılmadı

Zonguldak’ta ölen köpeğinin yerine sahiplendiği köpeğin tamirhanesinde doğumunu yaptıran Turgut Erdoğan, "Babasından çok ben heyecanlandım. Yavrulara bakabildiğimiz kadar bakacağız" dedi. Dişi köpeğin doğumunu meraklı gözlerle izleyen erkek köpeğin o anları ise kameralara yansıdı.

Üzülmez Karaelmas Sanayi Sitesi’nde kaporta-boya ustası olarak çalışan Turgut Erdoğan’ın bir süre önce beslediği kurt köpeği hayatını kaybetti. Bunun üzerine ortağının verdiği "Şila" isimli dişi köpeği tamirhanesinde besleyerek ölen köpeğinin acısını dindirmeye çalışan Erdoğan, köpeğin doğumuna tanıklık etti. "Kara" adını verdiği erkek köpeğin de meraklı gözlerle bir an olsun dişisinin yanından ayrılmadığını anlatan Turgut Erdoğan, "Köpeğimiz vardı zaten daha önce kurt köpeğim vardı. O ölünce dişi köpeğimizi aldık. Psikolojim düzelmesi için kurt köpeğimden sonra bununla avunuyorum. Babasından fazla ben heyecanlandım. Burada işyerimde doğum yaptı. Yavrularına bakabildiğimiz kadar bakacağız. Sahiplendireceklerimizi sahiplendireceğiz" diye konuştu.

Dişi köpek yavrularıyla ilgilenirken erkek köpek ise bir an olsun başlarından ayrılmadı.