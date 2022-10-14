TAKEP ile çiftçilere tohumlar dağıtıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesiyle 200 çiftçiye buğday tohumu ve 40 çiftçiye arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)’ çerçevesinde çiftçiye tohum dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtım törenine Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Ali Başören, Arif Sefercik, Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül ve projeden yaralanan çiftçiler katılım sağladı.

Çaycuma Kaymakamı Göze, proje hakkında bilgiler alarak çiftçiler ile buğday ve arpa yetiştiriciliği konusunda istişarede bulundu. Yapılan etkinlikte Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, katılımcıların Buğday ve Arpa yetiştiriciliği hakkındaki sorularını cevaplandırarak ürünlerin genel yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çaycuma tarımına değinen Emrah Gül, önümüzdeki süreçte tohum ve fidan dağıtımına devam edilerek tarımının gelişmesi için üreticilerin yanında olduğunu belirtti.

Projede hak kazanan 200 çiftçiye 36 bin 950 kilogram Buğday Tohumu (yüzde 70 Bakanlık katkısı, yüzde 30 çiftçi katkısı) ve 40 çiftçiye 4 bin 200 kilogram Arpa Tohumu( yüzde 50 Bakanlık katkısı, yüzde 50 çiftçi katkısı) dağıtımı yapılarak program sonlandı.