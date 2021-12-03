Tahtabaş, devlet liyakat nişanıyla ödüllendirildi

Zonguldaklı Turgay Tahtabaş kültürlerarası kaynaşma ve Almanya’da yaşayan yabancıların uyumu için yaptığı çalışmalar nedeniyle Almanya’nın en üst düzey devlet nişanı ile ödüllendirildi. Tahtabaş nişanını Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in elinden aldı.

Gökçebeyli Turgay Tahtabaş, Almanya’da en üst düzey devlet liyakat nişanını kazanarak hepimizin gururu oldu. Çok çeşitli hizmetleriyle yerel bölgesel ve ulusal düzeyde kültürlerarası kaynaşma ve Almanya’da yaşayan yabancıların uyum sorunlarını aşmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle kazandığı nişanı, Bellevue Sarayı’nda Gönüllüler Günü’nde düzenlenen bir törenle Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in elinden aldı.

Birçok çocuğa özel destek sundu

Almanya’daki Türk toplumunun eğitim elçisi olarak tanınan, aynı zamanda, Essen’deki Zukunft Bildungswerk adlı eğitim ve yardım kurumunun kurucusu ve genel müdürü de olan Tahtabaş, kendisi, ailesi ve oluşturduğu geniş ekibiyle göçmenlerle çocuklarının dil seviyelerinin geliştirmesine katkı sunarak kültürel sorunlarını aşmalarına ve okuma becerisi kazanmalarına yardımcı oldu. Pandemi sürecinde de çalışmalarını durdurmayan Tahtabaş, yöntemleriyle oluşturduğu, "Korona uzaktan eğitim yardım hattı" ile birçok çocuğa özel destek sunarak eğitim başarısının artmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından nişan verildi

Daha önce de yaşadığı il ve eyalet düzeyinde ödüllendirilen Turgay Tahtabaş’ına, bu kez, göçmenlere sunduğu olağanüstü başarılı nedeniyle devlet liyakat nişanı verildi. Almanya’nın en üst nişanı, başkent Berlin’deki, Bellevue Sarayı’nda, Gönüllüler Günü’nde düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verildi.