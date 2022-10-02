Süper amatör ligde Çaydeğirmeni Belediyespor rüzgarı

Zonguldak deplasmanlı süper amatör ligin 2.haftasında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Mavi Şimsekspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Çaydeğirmeni Belediyespor 2-1 galip ayrıldı.

Caydeğirmeni Hüseyin Külah şehir stadında oynanan maçta Çaydeğirmeni Belediyespor 12. dakikada İbrahim’in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından Mavi Şimsekspor baskıyı arttırdı. Maçın 20. dakikasında golü bularak beraberliği yakaladı. 28. dakikada Caydeğirmeni Belediyespor etkili atakları sürdürmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı değerlendiremeyen Çaydeğirmeni Belediyespor devre arasına 1-1 beraberlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çaydeğirmeni Belediyespor 68. dakikada Emir’in golüyle 2-1 öne geçti. Müsabakadan Çaydeğirmeni Belediyespor 2-1 galip ayrıldı

Maç düdüğünün başlamasından sonuna kadar takımını yalnız bırakmayan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş; "Zorlu bir mücadele oldu. İki takımında ayaklarına yüreklerine sağlık. Güzel futbol çıkardık ve bunu sonuca yansıttık. Antrenörümüz ve takım oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.