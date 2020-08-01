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Su borusu patladı, trafik kitlendi
ZONGULDAK TERAKKİ MAHALLESİNDE PATLAYAN SU BORUSU NEDENİYLE TRAFİK KİTLENDİ.
ZONGULDAK 01.08.2020, 17:05
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Zonguldak Terakki Mahallesinde patlayan su borusu nedeniyle trafik kitlendi.
Zonguldak Terakki Mahallesi Vatan Caddesinde öğle saatlerinde patlayan su borusu trafiği kısa süreli kilitledi. Kısa sürede müdahale eden Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan su borusunu onarırken trafik yeniden açıldı.
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