’Spor Kentinde Sağlığa Koş’ diyerek yarıştılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2. Çaycuma Yol Koşusu, ’Spor Kentinde Sağlığa Koş’ temasıyla bugün gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Çaycuma Yol Koşusu belediye binası önünde start verilerek gerçekleştirildi. İlk etapta 15 km ödüllü koşu ve ardından 3 km’lik halk koşusu yapıldı. 15 km’lik olan yol koşusuna geçtiğimiz yıl 150 atlet katılırken, bu yıl koşuya katılan atlet sayısı ise 227 oldu. Halk koşusuna ise 400’ün üstünde vatandaş katıldı. 15 km’lik yol koşusu öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Göze startı verilmesiyle ödüllü yol koşusu başladı. Ayrıca yol koşusunda sembolik olarak 9-15 yaş grubunda olan minikler içinde koşu yapıldı.

Koşuda birinciliği Milli Atlet Ramazan Özdemir, 46.07’lik derece ile alırken kadınlarda birinciliği 1.00.37’lik derece ile Svetlana Kaya kazandı. Erkelerde ikinci Levent Kuva, üçüncü Erhan Taç olurken, kadınlarda ikinci Esmanur Yılmaz, üçüncü ise Zeynep Burcu Akbaba oldu.

Ödüllü yol koşusunda ise 8 klasmanda yapılan; genel klasman kadınlar erkeklerde, birincilere 2 bin TL, ikincilere 1. 500 TL, üçüncülere 1.000 TL verildi. 15 km yol koşusu 35-39 yaş erkek-kadın elit sporcular, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70. Erkek-Kadın veteran dallarında yapıldı. Yaş gruplarında birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül ile madalyaları takdim edildi. Halk koşusunda ilk üçe girenlere madalya ve kupa verildi.