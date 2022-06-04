banner528

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İSKİ’de görev değişimi
İSKİ’de görev değişimi
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Payten'e Perakende Günleri'nde tam not!
Payten'e Perakende Günleri'nde tam not!
Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran 2022

Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti.

ZONGULDAK 04.06.2022, 19:26
Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti.

Olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Devlet Hastanesinde göz doktoru olarak görev yapan Y.C. ile bir esnaf tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada doktor Y.C. darp edildi. Yaşanan kavganın sebebi henüz öğrenilemezken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
22°
açık