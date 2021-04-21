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Sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimi yapıldı.

ZONGULDAK 21.04.2021, 10:07
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Sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimi yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 21:00’de başlayan ve 05:00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sürücülere izin belgesi denetiminde bulundu. İlçe merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde denetimde bulunan polis ekipleri, trafik uygulaması sırasında araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. Öte yandan polis ekipleri, sürücülere sosyal mesafe ve maske konusunda da uyarılarda bulundu.
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