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Şofbenden çıkan kıvılcım ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak’ta şofbenden çıkan kıvılcım ekipleri harekete geçirdi.
ZONGULDAK 18.08.2022, 15:45
Zonguldak’ta şofbenden çıkan kıvılcım ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay Terakki Mahallesi Gazipınar Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Şofbenden çıkan kıvılcımları gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler duruma müdahale etti.