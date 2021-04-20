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Şirket çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Personel Limited Şirketi çalışanı 825 kişiyi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini özel bir banka kazandı. 5 yıl maaş hesabı karşılığı kişi başı 4 bin 800 TL tutarındaki promosyon Mayıs ayı sonunda tek seferde çalışanların hesabına yatırılacak.

ZONGULDAK 20.04.2021, 13:07
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Şirket çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Personel Limited Şirketi çalışanı 825 kişiyi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini özel bir banka kazandı. 5 yıl maaş hesabı karşılığı kişi başı 4 bin 800 TL tutarındaki promosyon Mayıs ayı sonunda tek seferde çalışanların hesabına yatırılacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi tarafından 825 çalışanı ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi açık artırma usulü ile AKM Nikah Salonu’nda yapıldı.

İhaleye 10 banka katıldı. Özel bir bankanın kazandığı ihale 46’ncı turda sonuçlandı. Banka, 5 yıl maaş hesabı karşılığında kişi başı 4 bin 800 TL promosyon ödeyecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, promosyon ödemesinin tek seferde Mayıs ayı sonunda çalışanların hesabına aktarılacağını belirterek, “Personel şirketi çalışanlarımız promosyon ücretlerini aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.
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