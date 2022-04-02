Şila ve jandarma ekipleri otizmli çocukları sevindirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği düzenlendi.

İlçenin Güzelyaka Köyü’nde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çelebi, Zonguldak ve Çaycuma Jandarmadan askeri personel ve Güzelyaka Köyü Muhtarı Yücel Özkan katıldı.

Etkinlikte Jandarma Teşkilatının eğitimli köpeği "Şila" eğiticisiyle birlikte eğlenceli gösteriler yaptı. Okul Müdürü Tayfun Akkuzu öğrencilerin bu mutlu anına ortak olan tüm katılımcılara teşekkür etti.