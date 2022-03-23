Şiir yarışmasında Yıldıray Baş ilçe bazında birinci ve Türkiye ikincisi oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Sandallar Ortaokulu öğrencisi Çanakkale Savaşlarının 107.Yıl dönümü anma törenleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında ilçe bazında birinci ve aynı zamanda Türkiye ikincisi oldu.

Çanakkale Savaşlarının 107.Yıl dönümü anma törenleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce resmi ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında, Sandallar Ortaokulu öğrencisi Yıldıray Baş, hem ilçe birincisi ve hem de Türkiye ikincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okul yöneticilerini ,öğrenci Yıldıray Baş’ı ve öğretmeni Hasret Kocabacak’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.