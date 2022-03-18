Sıfır Atık öğrenci bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Sıfır Atık Öğrenci bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ile Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy tarafından bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıya Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile akademik ve idari personeli katıldı. Sıfır atık koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda sağlanan enerji tasarruf ve kazanımlar anlatılarak, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca öğrencilere, hangi atıkların ne şekilde geri dönüşebileceği konusunda öğrencilere bilgi verildi.

2021 yılında 46,11 ton atık toplandı

Sıfır atık projesi kapsamında; üniversite kampüslerinde kurulan geçici depolama sahalarından 2021 yılı içeresinde 46,11 ton atık toplandı. Bu atıkların yüzde 83’nü kağıt, yüzde 13’nü plastik, yüzde 3’nü cam ve yüzde 1’ni metal atıklardan oluştu. Toplanan atıklar sayesinde; 38,29 ton kağıdın geri dönüşümü ile 651 ağacın kesilmesi önlendi, bin 72 metreküp su tasarrufu sağlandı. Toplam 7 bin 110 ton sera gazı emisyonu önlenerek 711 adet ağaç kurtarıldı. Böylece 1,78 hektarlık ormanlık alan çevreye kazandırıldı. Diğer yandan 192.590 kwh’lik bir enerji tasarrufu ile birlikte 15 bin 974 litre petrol tasarrufu sağlandı.

Toplantı sonrası Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor tarafından sunumu yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.