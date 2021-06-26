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Şiddetli yağış sonrası hastane yolu kullanılmaz hale geldi
Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne çıkan parke yol kullanılamaz hale geldi.
ZONGULDAK 26.06.2021, 15:32
Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne çıkan parke yol kullanılamaz hale geldi.Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde birçok dükkanı su bastı. Diğer yandan su baskınından etkilenenlerden biri de Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne çıkan yol sağanak yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri yolu kapatarak çalışma başlattı.