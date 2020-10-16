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Sezgin Kaya Başkan Bozkurt’u ziyaret etti

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ SEZGİN KAYA DEVREK BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

ZONGULDAK 16.10.2020, 12:10
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Sezgin Kaya Başkan Bozkurt’u ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Sezgin Kaya ile Başkan Bozkurt, ziyarette, belediyenin çalışmaları, projeleri konularının yanı sıra pandemi döneminde hayata geçirilen uygulamalar ile normalleşme sürecinde alınan tedbirler başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

Kaya’nın ziyaretine işadamı Serdar Deniz de eşlik etti.

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