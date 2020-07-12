Son Dakika
Seyir halindeyken yanan otomobile itfaiye müdahale etti
ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN OTOMOBİLDE BAŞLAYAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. (KOZLU BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ)
ZONGULDAK 12.07.2020, 21:14
5
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde seyir halindeyken otomobilde başlayan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünelleri çıkışındaki viyadükte meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilden tünel çıkışı viyadüke geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobildeki dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerce söndürülürken çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yol bir süre sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
22°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|35
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:44
|Yatsı
|22:30