“Sevgi Zinciri” projesinde emeği geçen çocuklar için kültür gezisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü "Sevgi Zinciri" projesi birinci etabı tamamlandı.

Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal ekonomik destek yardımı alan ailelerinin çocukları tarafından yaz döneminde toplanan mavi kapakların Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği’ne teslimi ile dezavantajlı kesime karşı sosyal sorumluluk kapsamında “Sevgi Zinciri” projesi ile farkındalık çalışması yapıldı.

İki aylık süreçte 90 aile üzerinden gerçekleşen çalışmada, 160 kilogram mavi kapak toplandı.

Toplanan kapaklar Omirilik Felçlilerinin ihtiyaçlarını gidermek için geri dönüşüm merkezine en fazla kapak toplayan yedi çocuk ile elden ulaştırıldı. Daha sonra yapılan çalışmanın karşılığı olarak İstanbul kültür gezisi düzenlenerek çocukların farkındalık durumlarının artırılması sağlandı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Çocuklarımıza yaptıkları tek işle aslında birçok şeye katkı sağladıkları Türkiye Omirilik Felçlileri İstanbul şubesi yetkileri tarafından aktarılarak sosyal sorumluluğun önemine değinilmiştir. Artık çocuklarımız mavi kapak toplamanın sadece sıradan kapak toplama işi olmadığını, aslında doğada çözünmesi yüzyıllar alan bu durum karşısında doğayı koruduklarını, geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağladıklarını, özel gereksinimli bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarının bilincindeler.” Denildi.

Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarına, büyük bir özveri ile kapak toplayan çocuklara ve İstanbul’da ev sahipliği yapan İstanbul Omirilik Felçlileri Derneği personeli ve üyelerine teşekkürlerini iletti.