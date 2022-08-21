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Serbest piyasada fındık 45 lira

Zonguldak’ta serbest piyasada 2022 ürünü fındık 45 liradan alıcı buluyor.

ZONGULDAK 21.08.2022, 12:19
Serbest piyasada fındık 45 lira

Zonguldak’ta serbest piyasada 2022 ürünü fındık 45 liradan alıcı buluyor.

TMO’nun henüz devreye girmediği bugünlerde serbest piyasada tüccar 50 randımanlı fındığı 45 liradan almaya başladı. Fındıkta piyasanın, TMO’nun önümüzdeki günlerde alımlara başlaması ile birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Öte yandan fındık alım kampanyasını 15 Ağustos’ta açan Fiskobirlik’in yeni mahsul ürünün ilk alımını batı bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi. Fiskobirlik’in az miktarda alım yaptığı ve serbest piyasanın 1 lira üzerinden fındık aldığı ve üreticiye ürün bedelini peşin olarak ödediği belirtildi.

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