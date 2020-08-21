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Serada çelikle fidan üretimi
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ZEKERİYA BEYAZLI, GÖKÇEBEY ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
ZONGULDAK 21.08.2020, 12:18
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Fidanlıkta park ve bahçelerden kesilen taflan, şimşir , alev ağacı, leylandi, porsuk, zakkum, gül çelikleri perlitli leğenlerde köklendirmeye alınıyor. Köklenen çelikler ise torflu toprak karışımı bulunan tüplere alınıyor. Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü Şenol Çakmaklı’ dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı çalışan emektar personele kolaylıklar diledi.
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