Sendikadan GMİS’e taziye ziyareti

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör ve yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Sait Cinbir hazır bulundu. Güngör ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için Genel Başkan Yeşil ve yöneticilerine taziyelerini iletti.