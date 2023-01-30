Şen, meslek mensuplarının sorunlarını dinledi

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkan Ali Sefa Şen, Zonguldak’a geldi.

Başkan Şen, Zonguldak Terziler ve Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çetin Yıldız’ı ziyaret etti. Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkan Ali Sefa Şen, üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda ise Başkan Yıldız, günün anısına Başkan Şen’e plaket takdim etti.