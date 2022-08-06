Şemsi Denizer, vefatının 23’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 23’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü’nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikamıza bağlı şubelerinin başkanları ve yöneticileri, sendikamızın eski genel merkez yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer’in dost ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde Kur-an ve duaların okunmasının ardından Denizer’in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı. Denizer’in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ’in Genel Sekreterliği görevini yaparken 23 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen Şemsi Denizer’i sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Denizer’in 1980 askeri darbesi sonrası büyük hak kayıpları yaşayan işçi ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olduğunu söyleyen Yeşil, şöyle dedi:

“Denizer, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygıyla anılmaktadır. Başta Şemsi Denizer olmak üzere, dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde, maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte; ülkemizde ve dünyada, sendikaların hak ve demokrasi mücadelesi tarihinde yer alan 1990 Madenci Grevimiz, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırıldı. 1990’lı yıllarda Emek Platformu’nda TÜRK-İŞ adına aktif olarak görev alan Şemsi Denizer, Zonguldak maden işçilerinin ve bölge halkının hak ve demokrasi mücadelesindeki deneyimlerini ülke geneline taşıdı. İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminden birinde hayatını kaybeden Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız, Önderimiz Şemsi Denizer’i; işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun.”